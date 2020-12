Foto's van Dumoulin en Roglič in dossier Operatie Aderlass: Jumbo-Visma ontkent betrokkenheid renners

Het onderzoek naar Operatie Aderlass, de dopingzaak rond dokter Schmidt, is nog altijd volop aan de gang. Op een ietwat bizarre manier zijn de namen van Tom Dumoulin en Primož Roglič in dit kader gevallen. Foto's van de renners zitten in het dossier.

Volgens de Duitse krant Süddeusche Zeitung hebben de mensen die verhoord zijn een lijst van dertig à veertig foto's gezien te kregen. Bij die foto's zouden ook afbeeldingen gezeten hebben waarop Tom Dumoulin en Primož Roglič te herkennen waren. Aan Cyclingnews heeft Jumbo-Visma verklaard dat geen van beide renners ooit gecontacteerd zijn door de openbare aanklager of een ander onderzoeksorgaan. Ook de renners zelf hebben via hun team laten verklaren nooit betrokken te zijn geweest bij Operatie Aderlass. VERKLARING PREIDLER Hoe komen foto's waar zij op te zien zijn dan in het dossier? Mogelijk heeft het te maken met een verklaring die dopingzondaar Georg Preidler aflegde. Die stond er van versteld hoe iedereen na een trainingskamp in 2017, waar hij zelf niet op aanwezig was, ineens in zo'n grote vorm verkeerde.