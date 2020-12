Sanne Cant kijkt uit naar 'thuiscross' in Herentals: "Dit zal een van de zwaarste van het seizoen worden"

Sanne Cant sloeg net als veel andere dames de Ethiascross in Essen van dinsdag over. In Herentals zal ze woensdag wel van start gaan, een thuiscross voor de Belgische kampioene.

Op een - verplicht - intermezzo in Namen na, is Sanne Cant stilaan richting een goede vorm aan het groeien in het veld, dat beseft ze zelf ook. Nu wil ze in haar achtertuin schitteren in de Herentalscross. "Ik beschouw dit nu ook mee als een thuiscross. Daarom dat het tien keer zo jammer is dat er geen publiek is toegelaten. De fans worden echt wel gemist, dat merk ik telkens meer en meer", vertelt Cant.

Als vrouw uit de streek kent ze de skiberg als geen ander. "Het is een heel lastige klim, maar niet super lang. De opeenvolging ervan zal wel in de kleren kruipen, zeker na de regen van de afgelopen dagen. Ik verwacht me alleszins aan een van de zwaarste crossen van het seizoen", klnkt het.

Bij de mannen zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel het tegen elkaar opnemen in Herentals, nadat Van der Poel ook dinsdag in Essen aan de start stond.