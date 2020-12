Sven Nys dolenthousiast over parcours in Herentals: "Die skiberg is echt een meerwaarde"!

Voor het eerst zal er in Herentals een veldrit gereden worden. Sven Nys is alvast in de wolken over wat het parcours daar te bieden heeft. Hebben we er zo een jaarlijkse cross bijgekregen? Van Nys zou het in elk geval wel mogen.

Een gloednieuwe cross, dat is altijd welkom in een sport die toch steeds de gekende plekken opzoekt. Herentals is dus zo'n nieuwigheid, met de skiberg als voornaamste attractie, zoals Erwin Vervecken in een interview met Wielerkant reeds aankondigde. Dat kan je HIER nog eens lezen. Nadat Sven Nys kennisgemaakt had met het parcours, kon hij zijn enthiousiasme amper verbergen. "Whaaauw. Dit is een cross die thuishoort op de kalender", schrijft Nys op Twitter. Als het aan hem ligt, mag er dus elk seizoen gecrosst worden in Herentals. Whaaauw dit is een cross die thuis hoort op de kalender. Herentals zal de komende jaren een massa supporters trekken. Die skiberg is echt een meerwaarde! @X2OTrofee — Sven Nys (@sven_nys) December 23, 2020 Liefst dan met publiek de volgende jaren. "Herentals zal de komende jaren een massa supporters trekken! Die skiberg is echt een meerwaarde! Afwachten wie zich daar de beste toont in deze manche van het X2O-klassement.