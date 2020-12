Vervecken schetst het parcours in Herentals met de befaamde skiberg: "Eén van zwaardere crossen van het seizoen"

Woensdag gaat er opnieuw gecrosst worden in het kader van het X20-klassement, in Herentals. Doet u dat niet meteen aan een veldritparcours herinneren? Dan is het omdat dit een gloednieuwe cross is. Eentje waar Erwin Vervecken wel meer over kan vertellen.

Het is een cross uit zijn streek en Vervecken kent het daar dus als zijn broekzak. Als één van de weinigen. "Op enkele lokale renners na denk ik dat er veel crossers zijn die er nog nooit zijn geweest. Het is voor de renners toch altijd leuk als ze een nieuw parcours voor de wielen krijgen", weet Vervecken. OPDELEN IN TWEE DELEN Voor Wielerkrant gaat hij graag wat dieper in op dat parcours. "Het is een rondje dat je kan opdelen in twee delen. Je hebt de weg aan start/aankomst en dan heb je rechts een vlakke zone. Technisch, maar daar kan je snel rijden. En dan aan de andere kant ligt een skiberg." Die skiberg is ongetwijfeld dé attractie van de dag. En al goed dat het meegegeven wordt dat die er ligt, anders zouden deelnemers wel eens voor een schok komen te staan. "Van aan die ene kant kan je de berg moeilijk zien liggen. Die klim moeten ze tweemaal over." PITTIGE CROSS Recent werden we al verwend met zware wedstrijden in Gavere en Namen. Ook in Herentals zullen de winnaar en winnares het niet cadeau krijgen. "Het is een heel pittige cross. Ik ga niet zeggen dat je klimmersbenen moet bezitten, maar het is toch één van de zwaardere crossen van het seizoen."