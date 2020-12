Tom Pidcock moet Kerstmis 'alleen' doorbrengen in België

Ondertussen zit Tom Pidcock aan drie podiumplaatsen en één schitterende overwinning dit veldritseizoen. Het gaat hem dus voor de wind. Op basis daarvan zou je niet meteen medelijden met hem hebben, maar toch leven we met hem mee...

De kerstperiode is immers aangebroken. Dat is niet enkel een periode die garant staat voor een hoop veldritten in een korte tijdsspanne, maar ook een tijd die je spendeert met je naasten en je familie. Dat laatste zit er voor Tom Pidcock niet in.

REISVERBOD

Hij kan immers niet naar zijn thuisland reizen. Omdat er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant op het coronavirus is opgedoken, hebben vele landen alle reisverkeer van en naar het VK verboden. Ook België behoort daar toe.

Pidcock moet dus in België blijven en is genoodzaakt Kerstmis 'alleen' te vieren. Helemaal alleen is hij natuurlijk niet: trainer Kurt Bogaerts en de rest van zijn entourage vergezelt hem hier. Zijn familie en zijn vriendin daarentegen zitten in het Verenigd Koninkrijk. Jammer dat hij kerst zonder hen moet doorbrengen. De focus kan dan weer volledig op het sportieve liggen: Pidcock rijdt komend weekend in Heusden-Zolder en in Dendermonde.