Voorbeschouwing: Wat kunnen we verwachten van nieuwe cross in Herentals?

Daags na de cross in Essen, moeten de veldrijders opnieuw aan de bak in Herentals. De vierde manche van de X²O Badkamerstrofee en opnieuw een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel bij de heren.

De Herentalscross is een nieuwe cross en vervangt de Azencross in Loenhout. In deze lastige coronatijden is het mooi dat er ook nieuwe crossen ontstaan. Erwin Vervecken, inwoner van Herentals, maakte het allemaal mee mogelijk en tekende bovendien mee het parcours uit.

Op dat parcours springt één ding er bovenuit: De nu al befaamde skiberg, een berg van 21 meter hoog. Maar eerst moeten de renners een relatief vlak parcours afleggen waar de focus meer ligt op techniek en niet zozeer op pure kracht. Maar in het tweede deel staat de skiberg dus op het menu. Die moeten ze twee keer over, één keer al lopend en één keer al fietsend.

Favorieten mannen

Bij de mannen moet u niet zoeken naar Tom Pidcock. Na de veldritten in Namen en Essen neemt de jonge Brit een sabbatdagje. Wie er wel opnieuw bij is, is Mathieu van der Poel. De wereldkampioen kwam dinsdag ook in Essen aan de start (en won daar ook) en zal ook in Herentals te zien zijn.

Ook Herentals' favourite Wout van Aert staat aan de start van zijn nieuwe thuiscross. Aangezien hij in Essen niet meedeed, kan hij misschien wel profiteren in Herentals. Verder aast Eli Iserbyt toch wel op revanche na zijn rotwedstrijd in Namen. Na honderd meter stond hij al te voet na kettingproblemen.

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen moeten we tegenwoordig maar naar één dame kijken: Lucinda Brand. Ze is leidster in elk regelmatigheidscriterium en won al 8 crossen dit seizoen. Als er iets aan te doen valt, moet het van haar landgenotes Denise Betsema en Ceylin Alvarado komen. Of misschien wel van Marianne Vos?

Al mogen we ook Sanne Cant niet vergeten, ook een thuisrijdster in Herentals. De vorm blijft groeien bij Cant, die zelf ook elke week met een beter gevoel op de fiets zit.