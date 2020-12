GP Marcel Kint wijkt nu al voor alle zekerheid reeds uit naar augustus

Door het coronavirus kregen we geen GP Marcel Kint in 2020. Een scenario dat de organisatie volgend jaar uiteraard niet herhaald wil zien. Het opteert daarom voor een latere plek op de kalender, om zo de kans te verhogen om de volgende editie te redden.

Dit jaar stond de GP Marcel Kint aanvankelijk op 20 mei op het menu. In 2021 zal de eendagskoers exact drie maanden later op het jaar plaatsvinden, op 20 augustus. Zo neemt de organisatie de vlucht vooruit in de hoop dat de coronaproblemen tegen dan echt wel van de baan zijn.

GEWIJZIGD PARCOURS

De vrees heerst bij de organisatie dat zonder deze datum te kiezen voor de koers de maatregelen nog altijd niet soepel genoeg zullen zijn om de editie van 2021 te laten doorgaan. Overigens zal het parcours voor deze wedstrijd ernstig gewijzigd worden.

Wel blijft de startplaats in Kortrijk en ligt de finish nog steeds in Zwevegem. Daar spurtte Bryan Coquard in 2019 naar de overwinning. De Fransman is voorlopig de laatste winnaar op de erelijst.