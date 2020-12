Ineos-aanwinst wil bij zijn nieuwe ploeg weer stap voorwaarts zetten: "Strijd met Jumbo-Visma zal veeleisend zijn"

Met het oog op 2021 hebben ze bij Ineos weer een rist mooie namen ingelijfd. Onder hen ook de 24-jarige Daniel Felipe Martínez, die de voorbije drie jaar voor EF Pro Cycling reed. Martínez won dit jaar de Dauphiné én een etappe in de Tour.

Met deze prachtige adelbrieven trekt de Colombiaan de poort achter zich dicht bij Ef Pro Cycling. "Ik ben de ploeg oneindig dankbaar", vertelt Martínez bij El Tiempo. "Ze hebben me naar het hoogste niveau gebracht. Ik heb er veel geleerd, ook als persoon."

AMBITIE

Blijven of vertrekken: het maakte het geen simpele keuze. Als Ineos geïnteresseerd is, zullen er echter weinigen zijn die 'neen' zeggen. "Het was geen makkelijke beslissing om te vertrekken, maar je moet de ambitie hebben om stappen vooruit te zetten."

Bijgevolg zal Martínez één van de pionnen zijn die Ineos gaat inzetten in de grote ronden, in de hoop om het sterke Jumbo-Visma weer van de troon te kunnen stoten als sterkste rondeploeg. "De strijd met Jumbo-Visma zal veeleisend zijn, we moeten ons goed bewapenen. Dan is het ideaal om over een sterk team te beschikken."