Jasper Stuyven geeft ploegmaat complimentje: "Geweldige kerel om in je team te hebben"

Naast de capaciteiten van de renners ook een niet onbelangrijk aspect natuurlijk. Het begon met enkele tweets van wielerjournalist David Hunter, beter bekend als de man achter de pocasts van Cyclingmole. Die had het over de progressie die Kirsch aan het maken is.

Jasper Stuyven reageerde met enkele lovende woorden voor zijn teamgenoot. "Een geweldige kerel om in je team te hebben, op en naast de fiets!" Kirsch is sinds 2019 één van de ploegmaats van Stuyven bij Trek-Segafredo. Kirsch heeft nog een contract tot eind 2021, Stuyven tot het einde van 2022.

Great teammate to have in the team, on and off the bike! https://t.co/IvJErTDhjB