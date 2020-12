Team DSM kiest nieuwe technische partner: "Ze zijn erg ervaren, onze aanpak combineren met hun kennis"

De ploeg van Tiesj Benoot ondergaat meerdere wijzigingen. Er is de naamswijziging: Team DSM dient voortaan gezegd te worden en niet langer Team Sunweb. Daarnaast is er ook een nieuwe partner met Vittoria. Die moet waken over de kwaliteit van de banden.

Vittoria is een bandenmerk gespecialiseerd in banden voor zowel fietsen op de weg als voor het mountainbiken. Vanaf 2021 is dit dus de nieuwe partner van DSM. "We kijken er naar uit om onze fietsen te voorzien van hun betrouwbare banden van hoge kwaliteit. Ze zijn erg ervaren", zegt Piet Rooijakkers. Bij DSM staan ze ervoor bekend een wielerformatie te zijn die voortgaat op de wetenschap. Rooijakkers ziet zeker mogelijkheden op een vruchtbare samenwerking. "We kijken er naar uit onze wetenschappelijke aanpak te combineren met hun kennis en expertise." CORSA TUBES Team DSM zal beroep doen op de Corsa tubes. Die zijn het meest geschikt voor de omstandigheden die het professionele wegwielrennen met zich meebrengt.