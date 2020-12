🎥 Op de tonen van 'Last Christmas': kerstwensen in ware Peter Sagan-stijl

Over de hele wereld worden kerstwensen uitgesproken, ieder op zijn/haar manier. Van Peter Sagan zijn we al één en ander gewoon. Ook zijn kerstwensen brengt hij tot u op geheel eigen wijze, maar het is zeker en vast wel gemeend.

Peter Sagan mag dan een ster op twee wielen zijn, ook voor deze mensen gaat Kerstmis gepaard met de gebruikelijke ingrediënten. Zoals daar zijn: een mooie kerstboom en natuurlijk ook kerstliedjes. Sagan neemt een videoboodschap op op de tonen van 'Last Christmas' van Wham! Het bekende kerstlied uit 1984. Sagan geraakt eerst wat moeilijk uit zijn woorden. Hij geeft zichzelf dan maar wat kletsen in het gezicht. Met een brede lach op zijn gezicht wenst hij vervolgens iedereen het beste. "Hallo iedereen. Ik wens jullie allemaal een Zalige Kerstmis en een fantastisch nieuw jaar."