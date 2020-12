Julian Alaphilippe opnieuw verkozen tot "Champion des Champions", ook bij de vrouwen gaat prijs naar wielrenster

Een nieuwe prijs voor Julian Alaphilippe in 2020. L'Equipe heeft de Franse renner van Deceuninck-Quick-Step namelijk verkozen tot "Champion des Champions" of vrij vertaald "de kampioen der kampioenen".

Elke jaar deelt l'Equipe prijzen uit voor de kampioenen bij de mannen en de vrouwen op nationaal en internationaal. Bij vrouwen ging de prijs ook naar een wielrenster, want Pauline Ferrand-Prévôt werd "Championne des Championnes".

Congratulations to World Champion @alafpolak1 on being named Champion des Champions by L’Equipe 👏👏👏



After the Velo d’Or Français, another prestigious trophy that rewards our rider’s unforgettable season in the Deceuninck - Quick-Step jersey!



Photo: Etienne Garnier / @lequipe pic.twitter.com/SOS9DSPUQo