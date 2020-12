Bergkoning van Giro breekt sleutelbeen op training na aanrijjding

De Portugees Ruben Guerreiro heeft het jaar 2020 slecht afgesloten. De renner van EF Education-Nippo heeft namelijk zijn sleutelbeen gebroken na een aanrijding op training.

Ondertussen is Guerreiro ook al geopereerd. Ondanks zijn breuk, zou hij in de UAE Tour in februari al aan het seizoen willen beginnen. "2021 wordt een heel belangrijk jaar voor mij", denkt de 2-jarige renner.

Hij beschrijft in de Portugese krant A Bola de aanrijding. "Ik was met vrienden aan het trainen en werd geraakt door een wagen. De chauffeur voerde plots een manoeuvre uit en ik denk niet dat hij ons gezien had. Een aanrijding was onvermijdelijk waardoor ik ten val kwam en mijn sleutelbeen brak", klinkt het.

Guerreiro was in de afgelopen Ronde van Italië de bergkoning. Hij won bovendien ook de negende etappe van die Giro. Het was de tweede profzege uit de carrière van Guerreiro nadat hij in 2017 nationaal kampioen van Portugal werd.