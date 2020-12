Gilbert tevreden na training: "Voor eerste keer in 3 maanden opnieuw deftige waarden en wattages"

Voor Philippe Gilbert werd wielerjaar 2020 er eentje om snel te vergeten. De renner van Lotto-Soudal brak zijn knieschijf in de Tour en kon daar niet meer helemaal van herstellen.

Hij probeerde het nog wel om klaar te zijn voor de klassiekers. Getuige daarvan was zijn plotse aanwezigheid in de Ronde van Luxemburg. Uiteindelijk bleek hij toch nog te veel kniepijn te hebben en moest hij een streep onder het seizoen trekken.

Net voor de ingang van het jaar 2021 meldt de ex-wereldkampioen toch wat goed nieuws. Want hij heeft een nieuw trainingsritje afgewerkt en is heel tevreden met de resultaten van de training. Bovendien was het de eerste keer dat hij pijnvrij die waarden kon rijden. Met een piek van 1062 watt lijkt het er inderdaad op dat Gilbert opnieuw richting de goede weg aan het gaan is.