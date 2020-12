Gooit storm Bella roet in het eten voor veldrit Dendermonde? Om 12u volgt beslissing

Mogelijk zijn alle voorbeschouwingen en apocalyptische verhalen voor de veldrit in Dendermonde helemaal voor niets geweest. Door de storm die nu doorheen het land raast, is het namelijk twijfelachtig of de cross wel doorgaat.

Voorlopig alleszins nog wel, al is er al wel een parcourswijziging doorgevoerd. Door de felle windstoten van storm Bella zal de 65-meter lange brug uit het parcours gehaald worden.

Of de cross definitief afgelast wordt, beslist de organisatie om 12u. Jurgen Mettepenningen is alleszins hoopvol. "We hebben alles extra goed vastgemaakt. Doeken van de hekkens worden verwijderd, we doen er alles aan om het veilig te laten verlopen. De omstandigheden zijn voorlopig nog niet zo erg is in Merksplas in gebruari, maar we wachten nog even af", klinkt het.