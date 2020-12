Zondagavond deel 2 van het Wielerjaaroverzicht

Het wielerseizoen 2020 werd er eentje met een compleet aangepaste en opeengeperste kalender. De VRT is erin geslaagd om daar twee wielerjaaroverzichten van te maken.

Vorige week, voor Kerst, stond het eerste deel op het programma. Dat ging van start in Argentinë met de zege van Remco Evenepoel in de Ronde van San Juan. De Ronde van Frankrijk was het slotpunt voor dat eerste wielerjaaroverzicht.

En vanavond, zondag 27 december, om 19u30 staat deel twee op het menu. Met nog twee grote rondes op het menu maar vooral ook veel aandacht voor het WK, de Vlaamse klassiekers en hét duel tussen Van der Poel en Van Aert in de Ronde van Vlaanderen. Een vloekende Wilfried Peeters in de volgauto hoort daar ook bij wanneer Alaphilippe ten val komt.