Ex-renner Stef Clement: "Van Aert heeft me vermaakt, toch zou ik nog een keer alles opzijzetten voor gele trui"

Als je Wout van Aert zo tekeer ziet gaan in het veld, zou je bijna vergeten dat al zijn prestaties op de weg al meer dan voldoende waren om bewondering te oogsten. Bewondering, die is er ook bij voormalig wielrenner Stef Clement, die overigens zijn loopbaan afsloot bij LottoNL-Jumbo.

"Vorig jaar toen hij een sprint en de tijdrit in de Dauphiné won was ik verrast. Het is bijzonder dat hij de lijn heeft doorgetrokken en een aardig schepje erbovenop heeft gedaan", vertelt Stef Clement aan WielerRevue. De voormalige prof heeft genoten van de kunstjes van Wout. "Van Aert heeft me vooral vermaakt, want het is mooi om naar te kijken wat hij doet."

Van Aert kan goed bergop rijden, sprinten, klassiekers winnen. Nagenoeg alles dus. "Het moge duidelijk zijn dat hij een van de meest complete renners van het peloton is, maar als Alaphilippe de Ronde van Vlaanderen wint dan zeggen we allemaal dat hij de meest complete is. Het is zo moeilijk vergelijken."

Van Aert is amper op foutjes te betrappen

Het is uitkijken of Van Aert nog het verschil gaat maken tegen die andere toppers de komende jaren. "Of Van Aert nog beter kan worden? Dat moet je eigenlijk aan zijn trainer vragen. Je hoeft niet per se lichamelijk te groeien om succesvoller te worden. Van Aert is nog vrij jong en niet lang actief op de weg. Ervaring kan ervoor zorgen dat je je fysiek nog beter gaat benutten, maar Van Aert is amper op foutjes te betrappen."

Al zijn capaciteiten zijn amper bij te houden. "Hij kan geweldig positioneren, is explosief en heeft een uitstekende ploeg. En wie weet wat er inzit als hij minder energie steekt in knechten." Van Aert heeft ook al laten weten dat hij in 2021 voor het groen wil gaan in de Tour. "Toch zou ik als ik Jumbo-Visma was nog een keer alles opzijzetten voor de gele trui met Roglič."