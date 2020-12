George Bennett rijdt in 2021 al snel een koers over gravelwegen maar niet in shirt van Jumbo-Visma

George Bennett heeft dit jaar weer een paar sterke prestaties neergezet, met zijn overwinning in Gran Piemonte die er bovenuit steekt. In 2021 kiest de Nieuw-Zeelander vroeg in het jaar voor deelname aan een aparte wedstrijd, de Gravel and Tar.

Gravel and Tar is een eendagskoers uit Nieuw-Zeeland op een 1.2 niveau. Deze wedstrijd wordt beschouwd als de lastigste koers in Oceanië. Het speelt zich grotendeels af langs gravelwegen nabij Pohangina. Bennett kan dus al eens oefenen met het oog op de Strade Bianche. De koers staat al gepland op 23 januari en zal er dus snel aankomen. Bennett zal er niet te zien zijn in het shirt van zijn wielerploeg Jumbo-Visma. Hij neemt er deel met de selectie van Nieuw-Zeeland en zal dus de trui van zijn thuisland dragen.