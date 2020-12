Miguel Ángel López komt bij Movistar in heel andere situatie terecht: "Het kan juist positief zijn"

Miguel Ángel López, de nummer zes uit de Tour van 2020, begint volgend jaar aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Colombiaan ruilt Astana in voor Movistar. Een nieuwe omgeving voor hem, een anders samengestelde ploeg ook.

Bij Astana was er ook nog Fuglsang, maar die focuste dan ook meer op het klassieke werk. In het rondewerk werd er dus vaak in de richting van Miguel Ángel López gekeken. Bij Movistar ligt dat anders, daar hebben ze met Mas, Soler en Valverde al verschillende renners met ambities in die wedstrijden.

Het is uitkijken naar welke koerssituaties dat allemaal gaat leiden. "Het kan juist positief zijn als er nog een andere renner in de ploeg is die een gooi kan doen naar de eindzege", vertelt López aan de Spaanse zender RTVE. "Als je slechts één kopman hebt, riskeer je in één klap alles kwijt te geraken."

Je moet iemand achter de hand hebben

López zit er dus niet mee in dat hij aan de zijde zal rijden van enkele grote namen die hun eigen doelstellingen hebben. "Je moet iemand achter de hand hebben. De beste strategie is om te starten met twee kopmannen en dan gaandeweg te kijken voor wie er moet gereden worden."