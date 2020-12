Op sportieve wijze het nieuwe jaar in: Ineos-renner Christian Knees neemt afscheid van de koers op Zwift

We zitten natuurlijk volop in de feestdagen, al verlopen die door corona anders dan anders. Nog enkele dagen en Christian Knees is wielrenner af. Dat betekent natuurlijk niet dat hij moet stoppen met een sportieve mens te zijn. Op 1 januari komt er al een sportief momentje aan.

Knees houdt immers een groepstocht op Zwift. Het is zijn manier om de wielersport vaarwel te zeggen. Op 1 januari om 16u zal de Zwift-rit van Knees aanvatten. Wie wil kan hem dus vervoegen. Ineos kondigt alvast aan dat inschrijven kan vanaf nu.

Looking for the perfect way to kick off the New Year? To celebrate his retirement from racing, @ChristianKnees will be holding a farewell group ride on Zwift. Sign up now!



🗓️ Jan 1 2021. 3pm UK/4pm CET pic.twitter.com/p2ZidXMtoQ