Partner van Lotto Soudal heeft Philippe Gilbert al goed voorzien: "Niet enkel effectief, maar ze smaken ook zeer goed"

Bij Lotto Soudal zetten ze in op een juiste voeding voor hun renners door een samenwerking met Sanas, dat gespecialiseerd is in kwalitatieve sport-en voedingssupplementen. Ten huize Gilbert beschikken ze over heel wat sportrepen van Sanas, zo is duidelijk op een foto van de renner op Twitter.

Deze sportrepen moeten mee zorgen voor een goede uithouding. "Danku, Sanas, om me te voorzien van de noodzakelijke brandstof voor mijn trainingsmaanden deze winter", schrijft Gilbert erbij. "Goede sportvoeding is essentieel en bij Lotto Soudal hebben we geluk dat we Sanas aan boord hebben."

Thank you Sanas for providing me with the necessary fuel for my winter training months! Good sports nutrition is essential and we @Lotto_Soudal are lucky to have Sanas on board: not only effective but also very tasty! 😋 pic.twitter.com/vBTSagb1TK