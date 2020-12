Wout van Aert heeft een standbeeld en het staat zowaar in zijn eigen tuin

Hoe zou Van Aert zijn veldritzege in Dendermonde gevierd hebben? Door naar zijn standbeeld te gaan kijken, misschien. Hij heeft er nu eentje, zoals dat wel het geval is met meerdere grote kampioenen. In het geval van Van Aert staat het standbeeld... in zijn tuin.

Het is een initiatief van de ploeg en wordt ook gekoppeld aan het afscheid van fietsleverancier Bianchi. "Eén van onze meest memorabele verwezenlijkingen in het Bianchi-tijdperk is nu vereeuwigd in een standbeeld en getransformeerd in een afscheidscadeau aan Bianchi", staat te lezen op sociale media.

Het is in de eerste plaats natuurlijk ook een geschenk aan Van Aert. Het is immers een standbeeld van hem in de pose waarin hij over de streep komt in Siena bij het vieren van zijn overwinning in de Strade Bianchi. Van Aert doet de pose alvast nog eens even na.