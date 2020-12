Rijdt jonge Belg morgen zijn laatste cross uit zijn carrière? Na 10 jaar moet hij Telenet Baloise Lions verlaten

Morgen staat er opnieuw een veldrit op het programma. Zo zal er in Bredene gereden worden. Voor Nicolas Cleppe wordt het een speciale wedstrijd, want hij rijdt zijn laatste cross voor Telenet Baloise Lions.

De 25-jarige Nicolas Cleppe rijdt morgen in Bredene zijn laatste cross voor Telenet Baloise Lions. Het is echter nog niet duidelijk of we onze landgenoot volgend seizoen nog in het veld zullen zien, want Cleppe heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden.

Telenet Baloise Lions nam afscheid van de 25-jarige Belg op Twitter. "Morgen zal het in Bredene de laatste cross van Nicolas Cleppe zijn in onze ploeg. Hij was gedurende 10 jaar een deel van de familie en was één van de fundamentele elementen. Jingle Cross winnaar. Bedankt Nicolas en veel geluk in je volgende hoofdstuk", aldus de wielerploeg.