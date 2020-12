Adrie van der Poel betreurt mogelijk afscheid van Nicolas Cleppe

Adrie van der Poel heeft niet enkel een mening over wat zijn zonen doen, het hele veldritgebeuren belangt hem aan. Zo gaat het bij Van der Poel senior ook niet onopgemerkt voorbij dat Nicolas Cleppe in Bredene in principe zijn laatste cross rijdt.

Nicolas Cleppe maakte tien jaar lang deel uit van de Telenet-ploeg. Die zwaait hem aan het einde van dit jaar uit. In Bredene komt hij nog een laatste keer in actie voor dit team. In principe is het ook de laatste cross uit de carrière van Cleppe, want ook met een andere ploeg bereikte hij vooralsnog geen akkoord. Adrie van der Poel zag wel wat in de crosser Nicolas Cleppe en betreurt zijn eventueel afscheid aan de sport. "Jammer dat deze renner niet aan boord wordt gehouden. Een opleiding duurt soms wat langer", aldus Van der Poel. Jammer dat deze renner niet aan boord word ge houden. Opleiding duurt soms wat langer. https://t.co/jpui8KTSMp — Adrie Van der Poel (@adrievanderpoel) December 29, 2020