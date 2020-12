Jens Adams aan winnende hand in zijn gevecht tegen cytomegalovirus en weet waar hij comeback maakt

Jens Adams is een crosser die we nu al twee en een halve maand moeten missen aan de start van de veldritten. Bleek immers dat de renner het cytomegalovirus, een vorm van klierkoorts, opgelopen had. Inmiddels is hij wel klaar om opnieuw het veld in te duiken.

Zijn laatste wedstrijd dateert al van het eerste deel van oktober, met de Superprestige in Gieten. Sindsdien had het cytomegalovirus hem aan de kant gehouden. Het gaat inmiddels weer beter met hem, want hij voelt zich klaar om zijn comeback in het veldrijden te maken. Adams kondigde zijn terugkeer in het veld aan op de sociale media. "Zaterdag sta ik aan de start van de veldrit van Gullegem. Wish me luck", staat te lezen op zijn Twittteraccount. De Hexia Cyclocross Gullegem gaat dus door op 2 januari 2021. Volgende zaterdag sta ik terug aan de start van de veldrit van Gullegem! Wish me luck 😁 🤞#hollebeekhoeve #cyclocross pic.twitter.com/jQm6vpYdgh — Jens Adams (@JensAdams) December 28, 2020