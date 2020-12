Topfavoriet maakt het waar, er stond opnieuw geen maat op Mathieu van der Poel

In Bredene was Mathieu van der Poel de grote favoriet voor de laatste cross van het jaar 2020. En we kregen spektakel.

Van der Poel hield de eerste rondes nog wel wat volk bij hem in de buurt, maar halfweg koers ontbond hij zijn duivels in Bredene. Minuut voorsprong Toon Aerts had net op dat moment ook even te kampen met een lekke band, waardoor hij een aantal seconden extra averij opliep. Daarna werd het een one-man-show voor de Nederlander, die uiteindelijk nog een volle minuut wist te pakken op Aerts. Michael Vanthourenhout vervolledigde het podium op 1'42".