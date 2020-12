Winnaar van een grote ronde op WK veldrijden in Oostende? Italiaanse bondscoach wil Aru overtuigen

Wie aan Fabio Aru denkt, denkt wellicht aan bergritten in grote ronde. Sinds kort heeft hij ook zijn liefde voor het veldrijden weer ontdekt. De Italiaan deed onlangs voor het eerst sinds hij belofte was aan veldrijden. Zien we hem dan straks nog op het WK?

Fabio Aru is recent in twee veldritten in zijn thuisland aan de start gekomen. In de eerste cross eindigde hij vierde, in de tweede wedstrijd kwam hij als veertiende over de meet. Het doet de Italiaanse bondscoach veldrijden Fausto Scotti denken dat Aru ook wel zijn plek heeft op het WK veldrijden.

ZONDAG CROSSEN IN MONTODINE

Scotti heeft er nog niet met Aru over gesproken, maar is wel van plan om dat te doen, zo geeft hij aan bij Tuttobiciweb. Sowieso is ook de veldrit van Montodine van komende zondag nog bij op het programma van Aru gekomen.

Uitkijken dus maar tot wat hij daar in staat is. In principe volgt nadien een stage op de weg met zijn nieuwe ploeg Qhubeka ASSOS. Tenzij er nog een deelname volgt aan het WK veldrijden.