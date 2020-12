📷 Telenet Baloise Lions krijgt vanaf morgen nieuwe naam en daar hoort ook een nieuwe, opvallende tenue bij

De cross in Bredene was de laatste keer dat Telenet Baloise Lions in het veld te zien was. De ploeg krijgt vanaf morgen namelijk een andere naam. Ze zullen vanaf dan door het leven gaan als Baloise Trek Lions.

Daar horen ook nieuwe truitjes bij en Toon Aerts en Lucinda Brand hebben die truitjes voorgesteld. Morgen staat de cross in Baal op het programma en dan zullen ze meteen in de opvallende tenue te zien zijn.

Beginning Jan. 1, 2021 our new team name will be the BALOISE TREK LIONS 😍😍



We are delighted to continue our relationship with our partners in a brand new uniform, which will be shown for the very first time during the fifth round of the @X2OTrofee in Baal tomorrow 🔥 pic.twitter.com/bnTHaP2I0u