Nicolas Cleppe teleurgesteld in ploeg na gedwongen afscheid: "Als ik niet gebeld had, had ik nog altijd niets geweten"

De cross in Bredene is de laatste wedstrijd geworden in de loopbaan van Nicolas Cleppe. Geen nieuw contract bij hem bij Telenet-Baloise en ook niet elders. In theorie kan er altijd nog iets uit de bus komen, maar de deur lijkt gesloten: Cleppe maakt zich op voor een andere job.

"'s Ochtends besefte ik echt wel dat het mijn laatste cross was", vertelde Cleppe aan de aankomst in Bredene. Een wedstrijd waarin hij nog een verdienstelijke prestatie leverde en de finish bereikte op een zevende stek. "Een zevende plaats zal niet genoeg zijn om ergens nog een contract af te dwingen", berust Cleppe in zijn afscheid aan de wielersport.

NIET MET RESPECT BEHANDELD

Het blijft wel een bittere pil om te slikken. "Kwaad ben ik niet, wel teleurgesteld. Ook over de manier waarop. Na dat ik tien jaar bij de ploeg zat, dacht ik toch dat ze mij met respect zouden behandelen. Blijkbaar niet. Als ik niet naar de ploeg gebeld had, had ik nog altijd niets geweten. Wat de andere ploegen betreft: als ze mij geen kans geven, is het zo."

Cleppe is wel realistisch over zijn potentieel in de cross. "Ik zal nooit een topper worden of geregeld top vijf rijden. Ik kan wel tussen plaats 10 en 15 rijden. Als diegenen die op die posities rijden geen nieuw contract verdienen, dan moeten er veel geen nieuw contract krijgen. Dat is misschien de teleurstelling die spreekt."

BROOD OP DE PLANK

Onze landgenoot had echt wel graag nog blijven koersen. "Als je een hele carrière hebt zoals Dieter Vanthourenhout is het anders, maar ik ben er nog maar 25." Een carrièreswitch dringt zich dus op. Cleppe is van plan om bij zijn vader aan de slag te gaan, in de bouw. "Er moet brood op de plank komen. Zonder brood kun je niet leven."