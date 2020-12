Ook 28-jarige Fransman van Arkéa-Samsic stopt met wielrennen

Eerder deze middag raakte het nieuws bekend dat de Nederlander Brian van Goethem stopt met wielrennen en ook Romain Le Roux houdt het voor bekeken. De 28-jarige Fransman reed de voorbije twee seizoenen voor Arkéa-Samsic.

Romain Le Roux maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. "Het moment is gekomen om mijn afscheid van het wielrennen aan te kondigen. Na zes jaar is het tijd om van richting te veranderen, aangezien ik geen ploeg heb voor volgend seizoen", schreef Le Roux.

"Het verlangen was er altijd, maar de gemeenschap heeft er anders over beslist. Het is niet gemakkelijk om een teamspeler te zijn als je niet de erkenning en waarde krijgt die je verdient in de structuur waarin je zit. Voor de toekomst staat nog niets vast en ik wil iedereen bedanken die mij hebben gesteund en mij hebben laten evolueren op het hoogste niveau", aldus de Fransman.