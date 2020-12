Pauwels Sauzen - Bingoal komt met leuk nieuws: Eli Iserbyt verschijnt morgen aan de start in Baal

Eli Iserbyt kwam enkele dagen geleden ten val in de cross van Heusden-Zolder en even werd er zelfs gevreesd voor een elleboogbreuk. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar daar bleek dat zijn elleboog 'slechts' even uit de kom is gegaan.

De schade viel dus mee en Iserbyt zal morgen zelfs al aan de start staan van de cross in Baal. Zijn ploeg, Pauwels Sauzen - Bingoal, legt op Twitter uit dat het niet pijnvrij zal zijn, maar hij wil zijn leidersplaats in de X²O Badkamers Trofee verdedigen.

Leuk eindejaarsnieuws: pijnvrij wordt het niet, maar @IserbytEli zal morgen zijn leidersplaats in de @X2OTrofee kunnen verdedigen in Baal!



It won’t be without pain, but Eli will be defending his X2O Trofee lead tomorrow in Baal!



