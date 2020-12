Quintana zit vier maanden na laatste koersdag weer op de fiets: volgende fase in herstel na zware blessures begint

In welke mate gaat Nairo Quintana in 2021 echt wielrenner kunnen zijn? Het is toch een vraag die gesteld mocht worden nadat de Colombiaan na de Tour niet meer in actie kwam wegens zware blessures aan de knie. Inmiddels rijdt hij wel weer met de fiets.

Een signaal dus dat Quintana op schema zit met zijn herstel en in principe heel wat wedstrijden moet kunnen afwerken in 2021. De klimmer werd taan zijn beide knieën geopereerd en laat nu via stories op Instagram weten dat hij opnieuw op de fiets zit. Quintana kan vanaf nu dus weer stilaan beginnen trainen, een volgende fase in zijn herstel. Fietser is hij al opnieuw, nu nog terug wielrenner worden. De Ronde van Colombia kondigde zijn naam alvast aan op de startlijst. Zijn comeback zal er evenwel niet komen in de ronde van zijn thuisland, want de rittenkoers is ondertussen afgelast vanwege het coronavirus.