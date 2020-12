'Wout van Aert is dé Belg van 2020': "Voor mij kan er maar één nummer 1 zijn: de artsen en verpleegkundigen"

Hopla, daar is de volgende onderscheiding voor Wout van Aert, en dit is wel een hele straffe. Hij is de beste Belg van 2020, alleszins volgens de lijst van 'Het Laatste Nieuws'. Die maakte op basis van uitgebrachte stemmen een lijst van de 100 beste Belgen van 2020.

Helemaal bovenaan staat Wout van Aert. "Onverwacht, maar daarom niet minder geapprecieerd", reageert Van Aert in de bewuste krant. "Zeker ook omdat het een onderscheiding is van het brede publiek. Ik ben er echt heel blij mee." Toch wringt het wat bij Van Aert dat hij de hoogste positie bekleedt. "Ja, omdat ik echt niet de belangrijkste Belg van de voorbije 365 dagen ben. Zeker na een jaar als 2020 kan er voor mij persoonlijk maar één nummer 1 zijn: de artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit gevochten hebben tegen dit verschrikkelijke virus." LICHTPUNTJES Toch hebben de mensen hem op 1 gezet. "Ik heb allicht voor enkele lichtpuntjes gezorgd in een donker jaar. Momenten waarop de mensen even aan iets anders konden denken. Tijdens het wielerseizoen voelde ik wel dat de koers dit jaar nog méér betekende dan anders. Maar bon, ik heb gewoon mijn werk gedaan. De mensen in de zorg hebben veel méér gedaan dan dat." AL VOOR DEZE CRISIS RESPECT VOOR DE ZORG Van Aert heeft duidelijk enorm veel respect voor iedereen die zich inzet om de zorg voor iemand anders op zich te nemen. "Daar had ik deze crisis niet voor nodig. Na mijn val in de Tour van 2019 heb ik heel wat tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen. De mensen die daar werken, lijken allemaal een roeping te hebben. Je ligt daar maar wat hulpeloos te wezen, maar zij proberen elke seconde draaglijk te maken."