Alvarado haalt het in Baal na spannende strijd met Brand en Betsema

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de GP Sven Nys op haar naam gezet. De wereldkampioene was in het allerlaatste stuk net iets sterker dan Lucinda Brand. Denise Betsema eindigde op de derde plaats en Sanne Cant werd vijfde.

Het werd een spannende strijd in Baal, want Alvarado, Brand en Betsema waren aan elkaar gewaagd. Op het einde moest Betsema een gaatje laten, waardoor Alvarado en Brand onder elkaar gingen uitvechten wie de zege ging binnenhalen. In het allerlaatste stuk was Alvarado net iets sterker en door haar wendbaarheid kwam Brand er niet meer bij, waardoor de zege voor de wereldkampioene was. Brand moest, ondanks een sterke wedstrijd, dus tevreden zijn met de tweede plaats. Betsema vervolledigde het podium en Sanne Cant was de eerste landgenote op een knappe vijfde plaats.