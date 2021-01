Groenewegen start 2021 met positieve noot

2020 is niet het beste jaar geworden van de Nederlandse renner Dylan Groenewegen. Maar 2021 is wel goed begonnen want de sprinter is na amper 2 dagen in het nieuwe jaar vader geworden van een zoon.

Op Instagram deelt Groenewegen de eerste foto van zijn zoon, Mayson Groenewegen. "2576 gram. Onze mooie zoon. Wat zijn we gek op jou en wat ben je perfect. Ondanks een vroeg geboorte van 6 weken doet Mayson het super goed, een gezond sterk kereltje", luidt de boodschap. De zwangerschap van Groenewegen en zijn vriendin Nine Storms liep niet van een leien dakje. Tot twee keer toe leek het erop dat Nina veel te vroeg zou bevallen van hun kind. Uiteindelijk werd Mayson wel 6 weken te vroeg geboren, maar ook op 29 weken waren er al signalen van een mogelijke premature bevalling.