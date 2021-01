Tweevoudig Sloveens kampioen Pibernik zet op zijn 27e al punt achter carrière

Luka Pibernik heeft op zijn 27e besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. De Sloveen reed onder meer bij Lampre en sluit zijn carrière af bij Bahrain-McLaren.

Pibernik was geen veelwinnaar maar werd in 2015 en 2013 wel Sloveens kampioen wielrennen. Slovenië is nooit echt een groot wielerland geweest tot de afgelopen jaren want met Primoz Roglic en Tadej Pogacar kwamen twee van de afgelopen grote rondewinnaars uit het land.

In 2016 won hij de 6e etappe in de Binckbank Tour, toen nog de Eneco Tour. Met een kopgroep waarin ook onder meer Bert Van Lerberghe en Chad Haga zaten, bleef hij 5 seconden voor het peloton uit.

Pibernik kondigde zijn afscheid zelf aan op Instagram. "Dat is het geweest voor mij in het wielrennen. Het was leuk en grappig. Bedankt aan iedereen die me geholpen en gesteund heeft. Het is tijd voor nieuwe uitdagingen. Bedankt en een gelukkige nieuwjaar", klinkt de korte boodschap.