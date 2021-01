Pauwels Sauzen - Bingoal heeft jong Nederlands talent beloond met een nieuw contract

Fem van Empel maakt indruk dit seizoen. De Nederlandse werd onder meer al vierde in de wereldbekermanche van Dendermonde en ook in Kortrijk en Baal eindigde ze in de top 5. Voor haar knappe prestaties wordt ze nu beloond.

Pauwels Sauzen - Bingoal heeft haar namelijk een contract gegeven van twee seizoenen met een optie op een extra seizoen. Zo wordt ze prof, want voor de contractverlenging reed ze als belofte voor de wielerploeg.

We rewarded our 18-year-old talent Fem van Empel for her great season so far: from now on, Fem is a pro rider!

📷 https://t.co/D5Ck2KCrLK pic.twitter.com/QjJxLtj2j7