Dat heeft niet lang geduurd! "Hirschi heeft meteen nieuw team gevonden"

Vanmiddag kwam de mededeling dat de wegen van Team DSM en Marc Hirschi per direct scheidden. Een echte reden werd niet gegeven door de ploeg. Het Zwitserse toptalent zou echter niet lang zonder ploeg hebben gezeten.

Want volgens de website Wielerflits zal Marc Hirschi volgend jaar voor UAE-Emirates rijden. Met Majka, Trentin en Gibbons had het team nog maar drie inkomende transfers gedaan. Nu komt daar dus een vierde bij, en meteen ook een grote vis.

Zo beschikt ploegleider Allan Peiper in 2021 over 2 rastalenten in zijn selectie. Eerder dit jaar won de 22-jarige Tadej Pogacar de Ronde van Frankrijk nog voor het team. Voor de Vlaamse klassiekers kan Hirschi op onder andere Trentin en Kristoff rekenen. Voor de heuvelklassiekers zit de ploeg met Ulissi, Costa en Formolo zeker ook niet slecht.