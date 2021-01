Opleidingsteam Israel Start-Up Nation bewust niet langer continentale ploeg maar beloftenploeg

Wel gaat er een andere belangrijke wijziging plaatsvinden. Israel Cycling Academy zal niet langer een continentale ploeg zijn, zoals dat vorig jaar was. Het verandert zijn status naar een beloftenploeg. Een bewuste keuze om het team aan de start van bepaalde wedstrijden te krijgen, waar dat anders niet mogelijk zal zijn.

Zo wil Israel Cycling Academy bijvoorbeeld graag deelnemen aan de Baby Giro. Het kan dan al eens testen wat zijn jonge talenten in huis hebben in het groterondewerk, zonder ze op één of andere manier al te doen verbranden tussen de profs.

Israel Cycling Academy continental team refocused for 2021.



- Continental team to become a U23 team

- ‘We want to do races like the ‘Baby Giro’

- ICA continues to bridge to WorldTour team



Find the announcement & 2021-roster here: https://t.co/AHHHmcAbIF#YallaAcademy pic.twitter.com/3s5x8fgXCZ