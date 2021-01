Stageplannen bemoeilijkt door corona? Niet bij UAE, dat naar... de Emiraten trekt

Het is weer de periode van het jaar voor de stages. Teams als UAE hebben een duidelijke identiteit, waar het land van herkomst meer speelt als bij andere teams. Vaak is het dan ook de wens om daar op stage te gaan. Dat kan ook voor UAE, dat naar de Emiraten gaat.

Volgens Tuttobiciweb gaat de ploeg uit de Emiraten wel degelijk in de Emiraten een stage houden. Eentje van zo'n twee weken. Van 6 tot en met 22 januari zouden renners en staf in de Emiraten verblijven. Naast trainingsactiviteiten zouden er ook een aantal verplichtingen op het programma staan.

De strijd tegen het coronavirus is nog niet voorbij, het is dus de vraag of alle stages wel kunnen doorgaan. En zoja, met of zonder quarantaineregeling bij terugkeer. Gran Canaria is daarom een populaire plek geworden voor tal van renners.

Bij UAE is het blijkbaar ook geen probleem om naar Abi Dhabi te gaan. Israel Start-Up Nation maakte onlangs bekend dat het een stage in Israël uitstelt wegens de coronaproblematiek en voorlopig gaat trainen in Spanje.