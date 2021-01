VOORBESCHOUWING: nieuwe wind bij AG2R (tandem Van Avermaet-Naesen), Bahrein en Bora, minder bij Astana

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de WorldTour-ploegen dan ook onder het vergrootglas. Onder andere AG2R, Astana, Bahrein en Bora.

AG2R CITROËN

Met Citroën als bijkomende grote sponsor zijn er meer financiële middelen. Dat stelde de ploeg in staat om renners als Calmejane, Jungels en Van Avermaet aan te trekken. Met reeds de aanwezigheid van Naesen gaat AG2R een klassieke kern bouwen rond het trio Naesen-Jungels-Van Avermaet.

Jungels kan ook uitgespeeld worden in de klimklassiekers en voor die wedstrijden heeft AG2R ook nog altijd Cosnefroy. Tenzij die laatste ook op dat vlak progressie maakt, is er dus niet langer die focus op de grote ronden. Dat komt omdat de ploeg afscheid genomen heeft van Romain Bardet, die steevast kopman was in de Ronde van Frankrijk.

ASTANA-PREMIER TECH

Astana is van deze vier ploegen het team die het meest inzet op continuïteit. Het meest opvallende is dat de Kazachse formatie met de 21-jarige Javier Romo de Spaanse beloftenkampioen in huis haalde. En natuurlijk niet langer rekent op de diensten van Laurens De Vreese als wegkapitein. Door de impact van het coronavirus is er met Premier Tech voor het eerst een cosponsor.

BAHREIN VICTORIOUS

Bij Bahrein hopen ze in 2021 'victorious' te zijn. De naamswijziging komt er door het vertrek van cosponsor McLaren. Dylan Teuns blijft koersen voor de formatie die afscheid nam van Cavendish en García. Voor het overige wel grotendeels dezelfde kern, maar in de entourage is er wel van alles veranderd. Afwachten of dat ook leidt tot een andere manier van koersen.

BORA-HANSGROHE

Volgens de laatste berichten gaat Peter Sagan wel degelijk nog zeker enkele jaren door met koersen, maar zijn contract bij Bora loopt eind 2021 wel af. Tussen de lijnen zie je dat het team het post Sagan-tijdperk toch aan het voorbereiden is. Met de Belg Jordi Meeus en Nils Politt werden respectievelijk een rappe man en een klassieke renner aangetrokken.

Meeus is overigens de eerste Belg ooit in dienst van Bora-Hansgrohe. Ook op vlak van de grote ronden is er een keerpunt in zicht. Bora-Hansgrohe haalde Wilco Kelderman en heeft er dus een nieuwe troef om in een grote ronde voor een klassement te gaan. Die moet onder meer het vertrek van Rafal Majka opvangen.