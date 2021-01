30-jarige Deen, die Cofidis moest verlaten, heeft nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen

Jesper Hansen heeft dan toch een nieuwe ploeg voor volgend seizoen gevonden. De renner verlaat na twee seizoenen Cofidis en gaat bij het continentale Riwal Cycling Team aan de slag.

Het voorbije seizoen was Hansen onder meer nog te bewonderen in de Ronde van Italië, maar een overwinning zat er niet in. In 2015, toen hij nog voor Tinkoff-Saxo reed, won hij onder meer een etappe in de ronde van Noorwegen. Daarnaast reed hij in het verleden ook nog voor Astana.