IOC-lid ziet er geen graten in dat atleten voorkeur krijgen op andere burgers: "Denk niet dat er verontwaardiging zou zijn"

De meeste berichten die we recent gehoord hebben over de Spelen zijn positief. De IOC mag dus rekenen op een editie in 2021 in Tokio. Al is het ook nog even afwachten wat het onder andere met de vaccins gaat geven. Gaan olympiërs voorrang krijgen om zich te laten vaccineren?

Dat lijkt maatschappelijk moeilijk te verantwoorden, maar al zeker één IOC-lid ziet het anders. Dick Pound verwijst in een gesprek met SkySports naar zijn eigen thuisland. "In Canada hebben we misschien 300 à 400 atleten. Ik denk niet dat er verontwaardiging zou zijn als we 300 à 400 vaccins nemen uit de verschillende miljoenen die er zijn zodat Canada zich kan vertegenwoordigen op een event van zo'n niveau." Pound is er wel van bewust dat het IOC dat moeilijk kan afdwingen van elk deelnemend land aan de Olympische Spelen. Het is niet dat slechts één regering zich hier over moet buigen. "Het is een beslissing dat elk land voor zich moet maken. Ik denk dat dit de meest realistische manier in om er mee door te gaan."