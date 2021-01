Managing Director van Soudal is Manager van het Jaar

De bedrijven die wielerploeg Lotto Soudal ondersteunen hebben uiterst succesvolle mensen aan de leiding staan. Dat is nog maar eens bewijzen. Dirk Coorevits (links op de foto), de Managing Director van Soudal, mag zich Manager van het Jaar noemen.

De Belgische wielerformatie feliciteert Dirk Coorevits met zijn onderscheiding op de sociale media. Het is Trends, het magazine dat economisch en financieel nieuws brengt, dat zijn Manager van het Jaar uitgeroepen heeft en is uitgekomen bij Dirk Coorevits.

Coorevits is verkozen door de lezers van het blad en door een jury. De 61-jarige West-Vlaming was voor het derde jaar op rij genomineerd. Coorevits werd 38 jaar geleden aangenomen door Vic Swerts, de oprichter van Soudal. Het was de start van een succesverhaal.

Congratulations to Dirk Coorevits, Managing Director at Soudal, who was elected Trends Manager of the Year 2020 tonight!🎉 pic.twitter.com/WoEvrbEdPR — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) January 6, 2021

Coorevits leidt nu het bedrijf dat actief is in 140 landen en zo'n 3500 werknemers telt. Soudal is een evenwaardige partner van de Nationale Loterij. Zij zijn de twee grote krachten achter wielerploeg Lotto Soudal.