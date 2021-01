Tom Meeusen denkt dat Wout van Aert minder slaap zal hebben met het oog op het BK door de geboorte van zijn zoon, maar: "Het mag geen probleem vormen"

Volgend weekend staat in het veldrijden het Belgisch kampioenschap op het programma. Ondanks de geboorte van zijn zoon deze week, zal Wout van Aert als topfavoriet starten om het BK binnen te halen.

Ook Tom Meeusen zal er bij zijn op het BK en hij kan meespreken van de situatie van Wout van Aert, want ook hij is vader. Volgens Meeusen zal de geboorte van Georges voor minder slaap zorgen bij van Aert, maar hij legt uit dat het geen probleem voor van Aert mag vormen.

Meeusen vertelde het in een interview bij Sporza. "Hij zal misschien wat minder slapen, maar voor hem mag het geen probleem zijn. Ik geloof ook niet dat de koude hem van de titel zal houden, want het WK in Luxemburg won hij zo bijvoorbeeld ook", aldus Meeusen.

Volgens Meeusen zal het wel lastiger worden voor Wout van Aert om langer van huis weg te zijn. "Voor veldrijders is dat niet echt een probleem, maar voor een topcoureur als van Aert zou het wel eens moeilijk kunnen zijn als hij weken op trainingsstage is."