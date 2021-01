Viviani weet nog niet in welke grote ronde hij op zoek gaat naar sportieve revanche: "Bazen geven voorkeur aan Tour"

Elia Viviani heeft een barslecht 2020 achter de rug. Zijn prestaties van vorig jaar stonden in schril contrast met wat hij voordien liet zien bij Deceuninck-Quick.Step. Best behaalt hij dit jaar enkele ritzeges in grote ronde om Cofidis te tonen dat hij het nog niet verleerd is.

Het is alleen de vraag in welke wedstrijden precies. Het programma van de Italiaan ligt immers nog niet vast. "Het evolueert nogal traag", zegt Viviani aan Corriere dello Sport. "De bazen van mijn Franse ploeg geven de voorkeur aan de Tour, die acht kansen biedt voor de sprinters." BETERE PLEK OP KALENDER VOOR GIRO Dat is logisch vanuit hun standpunt bekeken. Al moet er ook met andere zaken rekening gehouden worden. Viviani denkt ook bijvoorbeeld aan het omnium in Tokio met Simone Consonni. "Natuurlijk, aangezien de Olympische Spelen doorgaan, is de Giro veel beter gepositioneerd op de kalender. Die zit niet te dicht bij de start van de Spelen en laat je de tijd om te recupereren." Het is nog even geduld oefenen eer Viviani en zijn entourage echt de knoop kunnen doorhakken. "We wachten op de bekendmaking van het parcours van de Giro om onze keuze te maken."