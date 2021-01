Ironie ten top: dopingzondaar wil nu geen verdachte substanties in zijn lichaam en is felle tegenstander vaccin

Dit omdat hij EPO nam en bloedtransfusies hanteerde. De 37-jargie ex-wielrenner wil zich niet laten vaccineren omdat... hij geen verdachte substanties in zijn lichaam wil. Met een post op Facebook heeft Riccò laten weten een fervent tegenstander te zijn van vaccinatie.

"Er zijn veel mensen die het verplicht vaccineren toejuichen! Wat een grap! Ik doe wat ik wil met mijn lichaam. Niemand kan me dwingen iets in te nemen wat een negatief effect heeft op mijn lichaam. Laat je maar injecteren met ik weet niet wat voor rotzooi", schrijft hij.

Riccardo Ricco is apparently anti-vaxxer who is scared of what these substances will do to his body.



Priceless. Bless him pic.twitter.com/Ip4wYVJUlP