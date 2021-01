Bahrain Victorious trekt met drie grote namen naar Tour de France

Mikel Landa viel dit jaar met een 4e plaats net naast het podium in de Ronde van Frankrijk. Maar de derde uit de Giro van 2015 wil het komende wielerseizoen opnieuw alles op de Tour zetten, samen met zijn ploeg- en landgenoot Pello Bilbao. Ook Wout Poels zal van start gaan in de Tour.

Wout Poels is nog altijd een beetje op zoek naar zijn beste vorm sinds zijn vertrek bij Team Sky. Dat hij kopman zal zijn voor de ploeg, wil Poels niet luidop zeggen. Afgelopen jaar in de Vuelta liet hij goede dingen zien, al moest hij ook vaak relatief snel lossen uit de groep der favorieten. Hij heeft wel één voordeel om als kopman uitgespeeld te worden.

Mikel Landa zal namelijk de Tour combineren samen met de Ronde van Italië. De ronde van zijn eigen land in Spanje behoort dus niet tot zijn schema. "Ik baseer me op het parcours, niet op de tegenstand. Meer klimmen en minder tegen de klok is beter voor mij. Er zijn in de Tour echter twee tijdritten, ik zal mijn best doen om me te blijven verbeteren", vertelde Landa op het persmoment.

Bilbao is misschien niet de allergrootste kopman maar de Spanjaard is een zeer degelijk renner. Afgelopen seizoen eindigde hij op de 5e plaats in de Ronde van Italië, waar hij in 2019 een etappe won. In de Tour heeft hij nog geen top-10 notering, dat kan zijn doel zijn in 2021. "Aan het eind van het seizoen moeten we misschien wat meer recupereren, het volgt snel op het vorige", verklaart Bilbao zijn keuze.