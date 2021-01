OFFICIEEL: Ook UAE bevestigt komst van Marc Hirschi

Het nieuws sloeg in als een bom in de wielerwereld, het contract tussen Team DSM (voormalige Sunweb) en Hirschi werd stopgezet. Naar de reden was het zoeken, naar de nieuwe ploeg van het Zwitserse talent ook.

Op de website van de ploeg bedankt Hirschi zijn voormalige werkgever voor de afgelopen drie seizoenen. "Ik ben blij dat ik bij UAE getekend heb, ze zijn enorm gegroeid de voorbije jaren. Ik kijk ernaar uit om voordeel te halen uit de dynamiek bij de ploeg. Nu zal ik me focussen op het trainingskamp", klinkt het.

They say the Swiss are always on time...



We're finally all here in UAE : 2021 let's go!#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/5tTOpjbJEF