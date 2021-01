Ondanks heel lastige aanloop, gaat Iserbyt voluit voor gouden medaille op BK: "Er is maar een plaats belangrijk zondag"

Eli Iserbyt is een van de grote pechvogels in de aanloop naar het BK veldrijden. Na een val op zijn elleboog twee weken geleden, kwam hij ook vorige week ten val. Ondanks alle pijn, zal hij zondag wel van start gaan op het BK.

En ondanks de voorzichtige woorden, zal Iserbyt niet zonder ambitie naar Meulebeke trekken. "Op een BK is maar één plaats belangrijk, de eerste", vertelt hij in Het Nieuwsblad. Vorig jaar won Laurens Sweeck het BK in Antwerpen, voor Eli Iserbyt. Hij weet dus al wat het is om tweede te worden op een kampioenschap.

Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Wout van Aert, die torenhoog favoriet is. Bij Pauwels-Sauzen hebben ze dan weer het sterktste front, maar daar gelooft Iserbyt niet echt in. "Het ploegenspel moeten we niet spelen, wie goed is moet meegaan met Wout. Op een BK moet de beste winnen. Vorig jaar was Laurens dat en dat zal zondag opnieuw zijn", klinlkt het.